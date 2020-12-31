37歲邱性男子11月6日闖中橫便道失蹤40天後，12月15日深夜被當地一名泰雅族獵人發現，奇蹟獲救。家屬曾在邱男失蹤的第6天，到嘉義縣東石先天宮求神問事，王爺當時降駕說，人還活著，約在農曆10月底到11月初能尋獲，邱男果然在農曆11月1日獲救。邱男家人12月19日下午到先天宮還願答謝，今天全家再前往答謝神恩，邱男並進行認作包府千歲、太子千歲「契子」儀式，未來將會做善事，當志工服務社會。

邱男11月6日晚上騎機車闖中橫便道德基管制站，遭攔截時棄車逃跑，滑落約100公尺溪谷後失聯，義警消出動上百人力都無所獲，邱男家屬曾在他失蹤第6天到嘉義縣東石先天宮問事，得到精神支柱，並懸賞50萬元找人。

邱男失蹤40天後，果然被一名上山打獵的泰雅族獵人發現獲救，其家屬到先天宮還願時，祈求神明找回邱男的元神，幾天後會親自到先天宮認做王爺的契子。先天宮總幹事蔡順杰當時說，邱男家人為答謝王爺，除了捐款、酬謝寺廟一面石雕牆面，也請人演戲謝神，今天則準備各項貢品前來感謝神明。

認契子儀式由先天宮主委吳森源、總幹事蔡順杰等人見證，據「自由時報」報導，邱母說，會依照神明的指示，讓重生的兒子做志工，為社會服務。邱父則表示，感謝救難人員、獵人救援，讓兒子能平安返家。

先天宮解籤師吳宗鑑說，今天神明透過手轎指示，邱家人有誠心，包府千歲和太子千歲收邱男為契子，盼他重起人生，做人作風改變，要為社會造福。

(中時新聞網)