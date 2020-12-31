「出書是出乎想像的驚奇之旅！」從文字記者到在鏡頭前擔任球評，李弘斌的「斜槓」身份近日再因為書寫《台灣足球60年》而再加一筆，而他也格外感慨：「出書光靠一個人都做不成的，如同足球不是一個人踢的，這是一本屬於所有台灣足球人的書。」

擔任體育記者多年，近日為整理台灣足球一甲子的歷史而耙梳報導與資料，李弘斌特別有感於文字的力量，例如回顧自己曾記錄下2005年青年盃足球賽時的陳柏良，為母校中正高工贏得冠軍；2006年僅17歲的陳柏良便在亞洲盃資格賽首戰伊朗先發，「身著30號球衣」首次成為國家隊一員。

時隔10年，2016年已是「台灣隊長」的陳柏良開始舉辦足球營，「座談時他秀出一張剪報，就是我做的。」而今《台灣足球60年》版權捐贈陳柏良足球公益信託，「可能彼此當時都沒有意識到，這些都成為歷史紀錄，影響著彼此一路走來更堅定的信念。」

又如越洋訪問目前住在紐約，曾於1958年代表中華隊出征東京亞運，並曾執教飛駝足球隊15年的的羅北教練時，發現他發跡的港甲東方隊，也是中華男足陳浩瑋2019年加盟的球隊；羅北轉任教職的元朗足球會，也是中華男足後衛王睿加盟的隊伍。

「書寫的過程，很微妙地感覺到這些傳承和連結。」一如走過一甲子的台灣足球，始終是因眾人不滅的夢想而前行。

(旺報 )