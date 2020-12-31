因應萊豬進口，苗栗縣政府輔導業者詳實標示豬肉肉品、部位來源，苗栗縣長徐耀昌31日視察大賣場豬肉包裝食品及生鮮肉品標示原產地的情形，強調將嚴格把關，守護食品安全。

縣府衛生局啟動整備工作，深入傳統市場、超市大賣場、商圈夜市等各類場域宣導及輔導「豬肉及其可食部位原料原產地標示規範」，已全數輔導完成肉品製造業46家、餐飲業2332家、販售業625家、無照攤販300家，合計3303家，獲得業者樂意配合標示政策，資訊公開透明。

徐耀昌31日到苗栗市家樂福，視察豬肉來源標示，肯定業者配合政策標示清楚。徐耀昌表示，元旦起將加強稽查與抽驗，針對肉品輸入業、製造加工業、販售或使用進口肉品的餐飲業，執行300件萊劑快篩、390件實驗室檢查，增加20倍檢驗量，為鄉親健康把關。

此外，縣府成立「跨局處食品安全聯合稽查小組」，針對通路市場、學校午餐、觀光夜市、關懷據點等場所查核落實原產地標示、國產標章及其正確性，以防堵不肖業者標示不實，也向爭取中央專案補助「110年畜肉安心計畫」600萬元，增加6名稽查人力，縣府並自籌300萬元，增加1位檢驗人力、檢驗儀器、試劑標準品等，補足稽查與檢驗人力。

(中時 )