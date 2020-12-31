2020年全球在新冠肺炎的威脅下，戰戰兢兢地過了1整年。儘管全球疫情嚴峻，紐西蘭卻因抗疫有成而得以照常舉辦跨年活動，首府奧克蘭以長達5分鐘的煙火秀迎接2021年的來臨。相較之下，雖然雪梨市長摩爾（Clover Moore）多次公開呼籲取消2020年雪梨煙火秀；但因所屬的新南威爾斯政府堅持照常舉行，故雪梨民眾仍可一飽眼福欣賞聲光效果十足的焰火大秀。

現場直播】全球最早迎接2021！紐西蘭奧克蘭天空塔煙火秀現場直擊

隨著紐西蘭北島大城奧克蘭分針撥到0時整(臺灣時間12月31日19時)的那一刻，奧克蘭知名景點天空塔，為全球獻上第一場煙火秀。煙火將紐西蘭奧克蘭的夜空將化為畫布，讓色彩繽紛的煙火與極盡絢麗燈光盡情狂舞揮灑，而長達5分鐘的煙火秀於2021年畫上休止符。

在雪梨，每年當地時間31日21時(臺灣時間31日18時)先以小型的「家庭煙火」秀，為民眾的跨年狂歡預先暖身。此外，每年吸引無數觀光客的雪梨歌劇院煙火秀，今年則縮小規模，以7分鐘煙火狂舞迎間2021年的第一秒。

【現場直播】澳洲雪梨港2021跨年煙火秀｜2020.12.31

為確保疫情不致擴散，當局將嚴控現場人數，並要求民眾保持社交距離；且歌劇院也自15時(臺灣時間12時)開始封閉，僅容許小型表演的演出，也讓可容納9000人的雪梨歌劇院，今年人潮勢必縮減許多。

事實上，由於每年跨年煙火秀都吸引破百萬人湧入雪梨市中心，大部分人又是搭乘大眾交通運輸工具；因此，早在8月時，摩爾就呼籲如果當局無法保證民眾無感染之虞，就不該不負責任的舉辦煙火秀，這等於鼓勵民眾群聚而有爆發疫情之虞。

由於疫情影響，雪梨歌劇院周遭道路封鎖，然已有民眾在空曠地帶預作準備，準備欣賞跨年煙火秀。(圖/美聯社)

因此，威爾斯州政府雖然照常舉辦，卻「建議」民眾在沙發上搶個好位置，在電視前一樣能舒適且完整的欣賞煙火直播。

(中時新聞網)