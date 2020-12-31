如何表達對2020年的感想？這塊黑暗星雲的造型挺傳神的表達了。有時，宇宙的風景可以做為表達我們情感的完美方法。
科學警報(Science Alert)報導，這種豎中指星雲，其實是更大的星雲團的一小部分，它位在船底座星雲(Carina Nebula)當中，距離地球約7000光年。
在多數情況下，科學家不會給星雲起綽號，但是它獨特的形狀，使科學家將其稱為「叛逆手指」(Defiant Finger)。
一位科學家說，這就是它的模樣-古老的惡意手勢，帶有粗魯的意思，很直白的要對方滾開。
「叛逆手指」是所謂的「包克雲球」(Bok Globule)，意思是濃密的由塵埃和氣體組成的雲氣，濃密到會遮住後方的星光，因此看起來暗暗的，是一種黑暗星雲。
這種星雲因為雲氣濃度大，通常會成為恆星的發源地。隨著雲層因為重力作用持續凝結，或是某種因緣際會的力量(比如附近發生超新星爆炸)，使雲氣往中心集中，並開始旋轉成為恆星。
科學家估計，「叛逆手指」受到附近恆星的輻射，正在緩慢而確定地的蒸發，以質量損失率估算，這塊塵埃雲的預計壽命僅為20萬到100萬年，從宇宙的角度來看，這時間不是算很長。
再見2020年，就用這個「叛逆手指」來總結一切。
文章來源：哈伯望遠鏡的船底座大星雲全景圖
(中時新聞網)
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