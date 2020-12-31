高雄「2021跨百光年」跨年晚會因應疫情，改線上直播，不開放民眾到現場參觀。（本報資料照／袁庭堯攝）

高雄市政府30日緊急宣布「2021跨百光年」因應疫情改線上直播，3大舞台不開放觀眾入場。高雄市長陳其邁31日下午替HBL球賽開球前強調，高雄跨年晚會絕對是全台灣最精采的跨年表演。

陳其邁強調，市府為了跨年盡了很多心力，取消民眾入場也是沒辦法的事情，相當難過，但防疫還是最要緊的事。

陳其邁表示，高市跨年晚會禁止民眾進場，是經過嚴謹的考量，必須在防疫優先的前提下，以及減少社會成本負擔的情況下所作的考量。三處舞台的表演改為線上直播，歡迎民眾在家收看。

「我保證不會讓大家失望！」陳其邁也透露，今晚表演的可視區域還是非常大，鼓山、鹽埕、苓雅、前鎮區的居民甚至可在自家屋頂就能欣賞到雪梨進口的煙火。靠近海邊路或是鹽埕區的民眾，還是可以看到道地台灣特色無人機、燈光秀的表演。

至於表演內容，陳其邁不斷賣關子，強調他保證這是全台灣最精采的一次跨年表演。

(中時 )