大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日批評民進黨政府至今仍使用「武漢肺炎」字眼，此舉無視世衛組織的正式命名，是蓄意汙名化的稱謂。對此，陸委會31日回應，台灣是一個言論自由的社會，對於各界如何稱呼此疫病從未加以限制。

近日，大陸航空公司要求進入大陸的台灣人旅客的核酸檢測報告不可以出現「武漢肺炎」的字樣，否則視為無效，對於民進黨政府至今仍然使用該名稱，朱鳳連稱，世界衛生組織（WTO）於今年2月即宣布將新型冠狀病毒引發的肺炎正式命名為「COVID-19」，病毒的名稱是不能帶有地域、動物、個人或某一個群體的名稱，而民進黨政府無視世衛組織的正式命名以及關於疾病、病毒的命名規範，蓄意使用汙名化稱謂，用心卑劣。

對此，陸委會副主委邱垂正表示，各地對於流行疾病的命名皆不同，不存在污名化的問題，並稱台灣是一個言論自由的社會，對於各界如何稱呼此疫病，從未提倡或限制，「從來不是我方認為需要考慮的事」，強調防疫才是重點。

(中時 )