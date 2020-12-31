由於大陸目前疫情僅零星出現，雖然首款新冠病毒疫苗已正式批准上市，但一般民眾對接種疫苗的意願並不高。由於過去大陸疫苗曾出現品質問題，造成接種的嬰兒傷殘，民眾對此餘悸猶存，因此有專家提出領導幹部應帶頭接種，網民也在網上呼應：「有事領導先走，疫苗領導先打」。

《美國之音》報導說，大陸新冠病毒疫苗已經上市，但過去的疫苗曾發生重大品質不良事件，民眾對國產疫苗仍有不少疑慮。網上最近流傳一段視頻受到熱烈議論，視頻是知名的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授於12月22日在會議上談話，他說：「你有10%接種也好、20%接種也好，其實我們都不著急的」，「那今天誰要應該先打？我個人覺得，現在要打是領導幹部要先打」。

也有網民反諷「有事領導先走，疫苗領導先打」，起因是多年前曾有一則視頻顯示某次劇場火災中有官員高呼「讓領導先走」，在網上遭到批評，因此這次也網民提出，疫苗也應「讓領導先打」。

報導說，張文宏的談話顯示確有部份醫務人員拒絕接種疫苗，反映出對國產疫苗仍缺乏信心。網上還盛傳，江蘇鎮江市在調查疫苗接種意願時發現當地政府官員無人報名接種，上海市也傳出許多醫護人員都不願意接種。

大陸冠狀病毒疫苗的研製過程和品質缺乏公信力是事出有因的，其中最著名的「山西毒疫苗事件」是2010年3月17日爆發，當時山西省有近百名兒童注射疫苗後或死或殘，引起廣泛關注。2018年7月15日大陸國家藥監局亦發布長春長生生物科技公司的狂犬病疫苗有記錄造假行為，這是該廠疫苗第2次被爆有品質問題。

外媒指出，沒有明顯理由懷疑大陸的疫苗不靈，但是大陸曾發生疫苗醜聞，在尚未完全公佈疫苗人體實驗的完整數據前，還是以緊急使用名義施打了100多萬次，在疫苗使用與監管措施仍不夠透明，難以解除民眾疑慮。

原中國青年報《冰點》雜誌編輯李大同對《美國之音》說，大陸疫苗資訊太不透明，前後3期實驗結果都不清楚，誰敢打啊？張文宏說得很對，「只有等領導們都打完了，你就可以打了。」安徽居民周先生則表示，領導先打也並不一定就有用，而是要看是哪一級領導在做示範，如果中央領導都敢打，老百姓就敢。

當然也有不少大陸民眾對國產疫苗很有信心，北京袁先生向《美國之音》表示，中國的疫苗在中東、非洲，都已經打了，疫苗副作用小，大陸醫護人員也先打了，畢竟全國案例也沒有多少。此外，現在全世界很多地區都需要疫苗，大陸填補了疫苗空缺，很多專家讚揚大陸的疫苗生產能力。澳大利亞悉尼醫學院免疫和傳染病學主任傑米耶．特里卡斯（Jamie Triccas）說，「中國疫苗研究看來做得很好，我不會對科學雜誌上中國的臨床試驗結果過份憂慮」。

(中時新聞網)