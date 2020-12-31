台中市48歲黃姓男患者（圖右），因工作長期久站，造成膝蓋軟骨破損，經接受「軟骨自體移植再生手術」後重拾騎車樂，去年完成台北到高雄約360公里的單車之旅圓夢。（張妍溱攝）

台中榮民總醫院，31日舉行「1次性手術自體軟骨修復技術成果發表會」。（張妍溱攝）

台中榮總外科部整形外科醫師張捷凱，7年前打籃球時意外受傷，膝蓋軟骨破損走路「卡卡」不能彎曲，更無法馳騁籃球場打球，經院內專業軟骨修復團隊，採「軟骨自體移植再生手術」1次搞定，31日出席醫療記者會，跳躍投籃，姿勢穩定，恢復情況良好。

另在機械廠工作的48歲黃姓男患者，因工作長期久站，造成膝蓋軟骨破損，熱愛騎單車的他，不想放棄騎單車環島的夢想，經接受「軟骨自體移植再生手術」後重拾騎車樂趣，去年完成台北到高雄約360公里的單車之旅圓夢。

台中榮總運動醫學科主任醫師陳超平表示，「1次性手術自體軟骨修復技術」是擷取病患少量非應力區的自體軟骨約0.1公克，經切碎、特殊處理，以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，傷口小，手術約40分鐘可完成，目前無健保給付。

「周末運動員，易傷軟骨！」陳超平說，上班族常利用周末放假，運動量劇增，尤其近年來，許多人為追求X塊肌、馬甲線，雕塑令人稱羨的體態、投入重訓，造成膝蓋、手腕軟骨破損，門診量爆增；呼籲長期、持續運動，遵循國健署「運動333原則」，每周運動3次，每次30分鐘，平均每分鐘心跳達130下。

工研院與台大醫院攜手研發的「1次性自體軟骨修補系統」，歷經20多年研發歷程，日前通過臨床試驗，取得TFDA認證上市，中部地區以中榮率先臨床試驗，收治33名患者，進行軟骨移殖再生，6周減緩膝關節疼痛，3個月改善症狀，恢復運動功能。

(中時 )