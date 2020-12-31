元旦假期即將來臨，龍潭警分局考量龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。

龍潭警方說，依照往年經驗，易壅塞路段包括石門水庫、小人國及六福村等知名風景休憩區周邊，建議民眾可行駛替代道路，如：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警方表示，元旦連假期間，請各駕駛人掌握交通動態及各項管制、服務措施，彈性調整行車時間與改道動線，免去塞車之苦。除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

龍潭分局分局長陳清華呼籲民眾，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃替代道路行駛，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )