「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」將於農曆年後復工，預定2024年1月竣工之二。（金門縣港務處提供）

「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」將於農曆年後復工，預定2024年1月竣工之三。（金門縣港務處提供）

總工程預算28億840萬元，歷經10年14標的「金門水頭港大型旅客服務中心新建工程」今年3月與原承包商終止契約後，昨趕在2020年的最後一天再與新承商完成訂約，農曆年後即可重新開工，預定2024年1月竣工。

水頭港大型旅客服務中心新建工程在2011年立案展開，歷經國際競圖解約和重新設計各1次，並先後流標10次，迄2018年底第11次才決標，由啟赫營造取得承攬權，並在同年11月中旬由前縣長陳福海主持開工典禮，原定2021年下半年完工啟用。

但今年3月卻傳出啟赫營造因為周轉不靈，無法正常履約，業主金門縣港務處斷然終止雙方契約，7月重新開標又流標2次，迄11月底第3次才決標由永青營造公司獲選為最有利標廠商，12月28日繳納履約保證金，12月31日完成簽約。

金門縣港務處長何佩舉指出，永青營造為期順利推動工程，已取得台中商業銀行連帶保證書，擬於訂約後6個月內向該處申請30％工程費之預付款，專款用於前期施工作業使用。同時為解決本案最具施工難度的基樁工程，永青營造將與具金門大橋基樁施工經驗的分包廠商合作，並與深耕金門多年且瞭解金門運輸與材料設備供應之機電和空調廠商共同承攬這項工程，以確保工進順利及施工品質。

這項由交通部和縣府列管的重大工程，預計明年2月中旬前完成開工前準備及各項計畫書提送核定，農曆年後正式辦理工程開工，分別設定2段里程碑，第1段為開工後310天完成結構體一樓板，第2段為開工後660天完成全案結構體工程，預定2024年1月竣工。

縣府期待開工後可順利接續原案施工進度，突破基樁工程施工困境，並在配合中央防疫政策下，在完工後積極與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接工作，重新提供兩岸優質的「小三通」服務，帶來金門縣觀光旅遊新榮景。

新建水頭港旅客服務中心為4層樓鋼構建築，總樓地板面積為3萬5946.54平方公尺，尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量可容納350萬人次。各樓層使用空間機能包括：1.一樓為入境區；2.二樓為辦公區；3.三樓為出境區；4.四樓為船舶調度中心，屬管制區域。

(中時 )