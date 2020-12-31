即將完工的中橫公路舊道長春橋段防落石棚工程，卻碰上地震落石，把部分設施砸毀，為維護遊客安全，太魯閣國家公園管理處表示，在中橫舊道禪光寺，至新長春橋路段施作防落石棚工程，工期將延長至2021年3月31日，當地路段也將同步封閉。元旦假期到來，太管處呼籲民眾配合管制。

太管處表示，為加強落石防護，維護遊客安全，中橫公路舊道禪光寺至新長春橋間路段正進行防落石棚工程，但連日降雨，12月28日現場出現大量落石，部分工程設施被落石擊毀，現場石塊散落，正架設的防石塊鋼樑也硬生生被砸毀，迫使工程往後展延，初估至3月31日完工。

太管處表示，工程施作需要，中橫舊道舊長春橋西端至新長春橋間將暫時封閉，但人車仍可從中橫公路舊道西端進入長春祠觀景臺，請民眾賞景後原路折返。但因中橫主線長春隧道西口路幅有限，離開長春祠景區的大客車，禁止右轉進入中橫公路。

太管處指出，工程如提前完工，將提前解除管制措施，如受天候影響，而延長或改變施工期間，太管處將於官網另行公布。

(中時 )