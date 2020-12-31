玉山國家公園進入雪季期間，雖然目前已無積雪，但山區天候變化莫測，大陸冷氣團、寒流來襲，都會造成步道結冰，溼滑難行！而且，玉山地形險惡，與國外滑雪場大相逕庭，冬季登山要特別注意安全。

玉管處指出，玉山有許多陡坡、裸岩、崩塌地或斷崖等地形，在非雪季期間就屢有意外

風險，遑論在冬天！岩石或惡劣地形步道，因低溫結冰或覆蓋冰雪後，導致墜崖而失蹤、傷亡事件的危險性大增。

還有惡劣的氣候如低溫、強風、濃霧甚至暴雪等，若無經驗者，遭遇天氣突然的變化時，可能會因應變不及而導致無法挽回的意外。

而在天氣忽冷忽熱、早晚溫差大、暖陽與寒流交替後，造成積雪、薄冰底下就是堅硬的岩石，讓原本好走的步道變成惡魔般的「冰雪岩混合」地形，更是危險！

玉管處指出，雪季期間登山，除了留意身體狀況及做好保暖措施，充分的登山裝備、行前應有的雪地訓練都很重要，還要選擇雪地登山經驗豐富的領隊或教練。

玉山國家公園高海拔山區，冬季沒有實施入山管制，如果下雪時，即實施「雪季加強服務措施」，不論是人員體力、技術、裝備都必須更加謹慎，並請遵循管理人員的指引，因為只有平安下山，才有下次登頂的機會。

(中時 )