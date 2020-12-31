大陸四部門31日通知指出，為創造穩定政策環境，2021年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變。根據政策要求，2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20％。

此外，為推動公共交通等領域車輛電動化，城市公共交通、道路客運、出租（含網約車）、環衛、城市物流配送、郵政快遞、民航機場以及黨政機關公務領域符合要求的車輛，補貼標準在2020年基礎上退坡10％。為加快推動公共交通行業轉型升級，地方可繼續對新能源公車給予購置補貼。

華爾街見聞報導，大陸財政部、工信部、科技部、發改委31日通知提出：一、堅持平緩補貼退坡力度，保持技術指標門檻穩定。二、做好測試工況切換銜接，實現新老標準平穩過渡。三、進一步強化監督管理，完善市場化長效機制。四、確實防止重複建設，推動提高產業集中度。

通知顯示，大陸加強汽車投資項目和生產准入管理，嚴控增量、優化存量，嚴格執行新建企業和擴大產能項目等規範要求。擴大殭屍企業退出力度，鼓勵優勢企業兼併重組、做大做強，堅決遏制新能源汽車盲目投資、違規建設等亂象，推動產業向產能利用充分、產業基礎紮實、配套體系完善、競爭優勢明顯的地區和企業聚集，不斷提高產能利用率和產業集中度。

(工商 )