越南成功防疫，迄今未發現英國變種病毒株，民眾在疫情「新常態」下如昔生活。各大景點今晚都有跨年活動，首都河內睽違4年將於午夜首度施放跨年高空煙火，邀民眾一起倒數。

綜合越南媒體報導，河內進入午夜將在還劍湖、統一公園、美亭國家運動場共3地施放15分鐘的高空煙火。市中心河內歌劇院與八月革命廣場前已分別架起兩個大舞台迎接倒數與藝術表演。

今天白天已有許多外地遊客陸續湧入還劍湖一帶，盼在煙火下送走疫情籠罩的2020年。值得注意的是，這是河內4年來首度在跨年夜施放高空煙火，因為越南政府2016年呼籲各省市政府將錢用來捐助窮人。

知名景點還劍湖旁的東京義塾廣場（Dong Kinh Nghia Thuc Square）自晚間8時起將有燈光秀與藝術表演，霓虹閃爍至2021年凌晨1時。

南部胡志明市的跨年活動包括施放煙火、舉辦音樂會，午夜時分知名地標Landmark Tower 81將會有15分鐘的煙火，附近已封街讓民眾齊聚倒數迎新年。

越南中部旅遊勝地峴港會在9月2日廣場（September 2 Square）舉辦倒數活動。屆時將有花船遊行、瀚江（Han River）夜遊、麵條節及街頭音樂和藝術表演，預計吸引許多遊子返鄉慶祝。

承天順化省（Thua Thien-Hue）的倒數活動今晚9時登場，鄰近的廣平省（Quang Binh）將舉辦倒數晚會及傳統水上木偶和民俗藝術表演。承天順化省與廣平省都有聞名世人的景點，分別是順化皇城及峰牙－己榜國家公園（Phong Nha-Ke Bang National Park）。

位於南部的越南最大島富國島（Phu Quoc）將會有音樂表演與煙火；巴地頭頓省（Ba Ria-Vung Tau）受歡迎的頭頓市海灘將有美食節，前灘公園（Front Beach Park）則會舉辦藝術表演。

越南擁有9600多萬人口，自1月下旬出現確診病例後，截至目前共1456人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），其中35人死亡，防疫成績優於世界許多國家，迄今已連續28天未有本土病例。

(中央社)