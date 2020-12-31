2020年即將結束，隨著5G興起，許多手機大廠在今年都紛紛推出新機，但根據網路媒體選出今年最失敗的智慧型手機，結果Nokia、微軟、三星及Motorola等大廠都上榜了。

網路媒體《AndroidAuthority》報導，2020年各家推出的手機中，最失敗的是Nokia8.3、微軟Surface Duo、三星Galaxy Note20、Motorola Razr摺疊手機與Edge Plus等機種。

報導指出，Nokia8.3雖然是中階手機，但卻是Nokia全年度最高級的手機，並且在對外發布之後，大約過了6個月後才能實際購買到手機，讓許多人都等不到新機，也相當於Nokia已經有2年沒有看到高階手機發布了。

至於微軟Surface Duo，雖然雙螢幕的摺疊手機，在安卓市場是一個很有趣的概念，但評論顯示Surface Duo在推出時是未拋光的爛攤子，也被點出微軟的軟體包含許多錯誤，而支持雙螢幕設計的應用程式很稀少。

然而，三星Galaxy Note20則是一支真正的高端手機，三星的Vanilla Note機型確實比S20 FE有很多優勢，包括更多的RAM（8GB vs 6GB），8K記錄和S-Pen，但這些真的值得如此高價嗎？而在1000美元的手機上使用塑料，卻沒有提高其他相應功能的事實是奇怪的。

此外，Motorola Razr 摺疊手機及 Edge Plus等型號，則是因為Razr被認為落後，而且被三星 Galaxy Z Flip打敗，Edge Plus則是因為只能保證一個Android版本更新時，引起了許多消費者的憤怒。

(中時新聞網)