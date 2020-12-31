中央宣示，地方政府保護人民健康的萊豬零檢出食安自治條例無效，還警告地方政府官員「去查緝處罰的話，要送懲戒」！南投縣長林明溱氣憤地說，難道中央政府送給台灣人2021的新年大禮，就是人人害怕吃到的萊毒豬？連地方政府為人民健康把關的努力，都不准做？

林明溱指出，「中火」燒煤，燒滿燒足，造成南投縣肺腺癌病例居高不下！而萊豬威脅人民健康更有甚之，但中央政府無視地方政府堅守人民健康第一的努力，更只會一味打壓，抹煞地方政府「依法行政」的作為。

林明溱強調，將會持續加強稽核，揪出賣萊豬的業者，就算不能處罰，仍會公告並張貼「萊豬專賣店」標章，直到業者主動停止販售為止，他相信南投縣所有肉類販售業者都有良心，也會全力配合南投縣政府的作法和立場。

至於，公務員將會被「為難」部分，林明溱說，政府本是一體，公務人員依法行政，尤其是地方自治條例保護人民健康，經縣議會決議通過施行，請問會違反那一條憲法？縣府絕對依法行政，不會要求公務員知法犯法，又何來會被送懲戒問題？

(中時 )