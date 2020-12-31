在倒數幾小時後，2021年即將來臨！華人星占權威李靜唯老師就以「吠陀占星術」公開十二星座在未來一年的財運與事業運，快來看看你的整體運勢如何！（「吠陀占星術」在印度擁有2千多年歷史，在日期方面與西洋星座略有出入，大約8成人會落在自己西洋星座的前一個星座）

財運前三名

1.射手

2.獅子

3.處女

事業運前三名

1.牡羊

2.水瓶

3.天蠍

▍牡羊座(4/15~5/14)

木土合相於事業宮位，過往的步局與累積將在今年展現成果。羅喉進入二宮與木星有相位，想法與目標明確的人能夠獲得很多的資源。

▍金牛座(5/15~6/14)

木土合相的能量對十一宮有相位，財富方面需要透過人脈運作才能增加。土星對六宮有相位，工作方面需要扎實的計劃去執行能夠累積成果。

▍雙子座(6/15~7/14)

土星落於八宮對十宮產生相位，事業方面會感受到沉重的壓力，進而影響到身體過度勞累。計都與土星同時對二宮產生相位，理財方面需要謹慎以免遭受套牢。

▍巨蟹座(7/15~8/14)

羅喉進入十一宮，對於財運方面帶來成長的機會，試著學習投資或是調整資金的運用方式會更好。年初火星入十宮，可以把握這段時間在事業方面衝刺。

▍獅子座(8/15~9/14)

羅喉入十宮與木星產生相位，對於事業來說此相位能量巨大，但同時產生矛盾，需要看準時機才能成長。木星與羅喉對二宮產生相位，豐富的資源進入二宮，表示有好的賺錢機會，但是是受到羅喉影響，要懂的見好就收。

▍處女座(9/15~10/14)

年初金星入四宮火星對十一宮產生相位，有利於從事房產方面的人，能夠為其帶來財富。下半年木星進入水瓶對十宮產生相位，工作量會增加，但也同時會帶來成長。

▍天秤座(10/15~11/14)

木土合相於四宮，事業方面對於從事家族產業、房產業或是一般的上班族，都是有發展的機會，但是不利於Soho族。計都落入二宮，財運方面很容易破財，尤其是年初時火星與計都有相位，容易因為意外而破財。

▍天蠍座(11/15~12/14)

木土合相於三宮，對於從事網路方面的行業、自媒體、電商..等，都容易賺到錢。羅喉入七宮，在事業方面需要注意合約、合夥以及理念方面矛盾的問題。

▍射手座(12/15~1/14)

木土合相於二宮，同時羅喉位於六宮對於二宮產生相位，財運方面可以說是機不可失的大好機會。木星與羅喉對十宮產生相位，事業方面，今年是一個適合追求機會、表現自我的時機點。

▍摩羯座(1/15~2/14)

羅喉進入五宮，規劃性的投資項目需要保守。土星與十宮產生相位，事業方面會因為你的長才被看見而受到重用，但隨之而來的壓力也不小。

▍水瓶座(2/15~3/14)

木土合相於十二宮，事業方面有利於從事身心靈產業、醫療業、航運業，都會有不錯的成績。計都對於二宮產生相位，財運方面若有遇到需要在事業上投入新資金時，需要留意。

▍雙魚座(3/15~4/14)

羅喉在三宮與木土合相產生相位，財運方面需要妥善處理自己收支平衡的問題，下半年隨著木星遠離土星而去，事業方面的壓力將隨之消散。

文章來源：華人星占權威李靜唯老師

(中時新聞網)