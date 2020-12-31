台中市12月中旬傳出有多家檳榔攤收到客人以已兌付的振興三倍券買菸，爆出廢三倍劵外流詐欺的軒然大波。警方循線逮捕到出面買菸的張姓男子及洪姓表哥，並追出廢三倍劵竟是來自張的連襟陳男，而陳是保全公司保全員，他竟是在運鈔車上撿到1捆百張廢三倍劵，侵占後而流出。台中地檢署今天偵結依業務侵占、收受贓物及詐欺等罪起訴3人，並求處從重量刑。

34歲的台灣保全公司台中營業處的陳姓保全員，在今年8月10日22時獨自處理運鈔車上的空運鈔袋時，赫然發現1捆百張已兌付、面額200張的廢三倍劵，他據為己有帶回家，告知連襟張男並交付其中的30張。張男夥同表哥洪男開車前往台中市石岡、豐原及神岡等7家檳榔攤消費，其中有2家不敢收，共花了2000元，買了多包香菸。

被詐騙的店家在事後才發現所收受的三倍劵，竟已蓋影店家及銀行的收付章，均為廢三倍劵，才爆發此案。

案經檢察官張聖傳指揮警方偵辦循線追查，逮到張男及洪男等人，張男供稱廢三倍劵是「撿到的」，但地點忘了；檢警循線追查陳男，赫然發現外流的廢三倍劵確實是他在運鈔車上「撿到的」。

廢三倍劵消費詐欺案，保全員陳男為湮滅證據，將廢三倍劵攪碎加醬油炒成泥狀，檢警查扣後送鑑定，確認殘餘物內與真券的防偽纖維與印墨相符。（圖／檢方提供）

案發後，陳男為湮滅證據，竟費盡心思，將手上的廢三倍劵泡水，再以果汁機攪碎，倒出後再加醬油炒成泥狀，檢警查扣後送鑑定，確認殘餘物內與真券的防偽纖維與印墨相符。

檢警抽絲剝繭再追出，1組運鈔保全員在今年8月4日負責將廢三倍劵自新光銀行西屯分行運送解矯至台灣銀行台中分行，因以透明塑膠包裝不符規定，當場遭退件，而緊急在走道更換為包裝袋，混亂之際未發現1捆不慎遺落在空運鈔袋內。

據了解，依規定，台灣銀行僅在3個營業日內完成複點，經辦員並未當場開代清點，以至於未能及時發現短少情事。

檢察官以政府因應新冠肺炎疫情，為提振民間消費及促進國內需求而發放振興三倍劵，陳男等人以不法方式取得，還蓄意消費使用，導致多名店家誤收蒙受損失，嚴重損及民眾對政府振興經濟及管理使用振興三倍劵的信心，紊亂金融社會秩序，依業務侵占、收受贓物及詐欺等罪起訴3人，並求處從重量刑。檢方起訴並將收押中的陳男等3人移審台中地院。

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(中時新聞網)