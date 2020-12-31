被觀光客譽為「台南必遊景點」之一的林百貨，將到北部快閃！林百貨31日宣布，2021年1月1日至1月3日將以風格選物店的形式，在IKEA桃園店六樓快閃三天，現場除了推出多項在地好物，還有「林百貨 X Hello Kitty」跨界聯名商品，活動期間還有粉絲頁按讚打卡95折優惠等，大力吸客！

林百貨表示，林百貨自從2014年再開幕以來，受民眾歡迎，更是被國外觀光客評選為台南必遊景點之一，儘管2020年因疫情影響，觀光客無法到訪，但為了讓更多海外觀光客繼續體驗台灣的美好，特別於pinkoi平台開設林百貨店，將林百貨獨家限定伴手禮、文創商品，以及2020年8月推出與三麗鷗跨界、高達34項純正台灣製造的聯名設計好物，通通都在pinkoi平台上販售。

林百貨說，2020年底pinkoi攜手與IKEA桃園店合作，打造最有「家」味的風格選物市集－理想生活街，共有9大風格選物間，總計84間大人氣設計品牌參加，林百貨將於2021年新春1/1～1/3三天上陣，將台南本店一樓「台南好客廳」的人氣商品，包含近三百年的歷史的「林椪餅」、百年六代的好茶「振發茶行」、台南在地「葡吉米香」、「名坂奇夏威夷豆塔」等，於現場展示銷售。

同時，還有林百貨本店二樓「台南好設計」的正宗帆布職人高暖度的林限定帆布包－合成帆布、廣富號等，以及林百貨X Hello Kitty跨界聯名全數商品，讓北部的民眾可以一次體驗。

林百貨表示，1/1～1/3三日推出限定活動，只要按讚林百貨粉絲頁及拍照展區打卡tag台南林百貨，即可享當日消費95折優惠；同時，消費不限金額，單顆「林椪餅」享優惠加購價20元，當日單筆消費滿500元，還加贈「幸福來林」紅包袋乙份。

(工商 )