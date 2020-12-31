俄羅斯科學家正仔細研究一具保存完好的長毛犀牛（披毛犀牛）遺骸。這頭犀牛可能曾於1萬2000多年前棲息在西伯利亞內陸地區。

路透社報導，科學家是在雅庫提亞（Yakutia）鑽石產區發現此長毛犀牛遺骸。

在俄羅斯廣袤的西伯利亞地區，類似發現越來越頻繁。由於全球暖化，北極氣候變暖速度比全球其他地區更快，長期凍結的永凍土層的部分凍土也開始融化。

當地媒體雅庫提亞24（Yakutia 24）引述古生物學家普洛特尼柯夫（Valery Plotnikov）表示，8月時在一條河流發現到這頭長毛犀牛，擁有完整肢體、犀角以及部分器官，甚至皮毛，這類發現實屬罕見。

普洛特尼柯夫說，這頭長毛犀牛可能生活在更新世晚期，更新世於1萬1700年前結束。這位古生物學家表示，從犀角上磨損痕跡判斷，這頭犀牛似乎使用犀角來挖掘食物。

普洛特尼柯夫說，這頭年幼犀牛可能是溺斃，死亡時可能僅3或4歲。

由於全球暖化，近年來西伯利亞地區永凍土層持續融化，長毛象、長毛犀牛、冰河時期馬駒和穴獅幼崽等都有重大發現。

(中央社)