嘉義遠百模特兒扮演日本超高人氣虛擬偶像「櫻花未來」的少女樣吸睛。（廖素慧攝）

嘉義遠百捐出100盒弘前市蘋果給弱勢家庭，嘉義市社會處長林家緯代表受贈。（嘉義遠百提供）

防疫鎖國，不能出國，就到百貨公司瞎拚日本人氣商品，報復性消費解悶，嘉義遠東百貨31日起推出「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」活動，還引進超高人氣虛擬偶像「櫻花未來」的周邊商品。

嘉義遠百表示，這次活動有具代表性的弘前蘋果青森世界一、甜度高的青森陽光富士、青森名月、酸甜的青森王林蘋果等多種蘋果展售，春節新年自用、送禮皆宜，元旦假期至明年1 月17日的展售期間有多項優惠好康。

此外，還獨家引進2021年弘前櫻花祭官方合作形象大使「櫻花未來」周邊商品，還有Coser黑糖兔化身超高人氣虛擬歌手櫻花未來，粉色櫻花造型超吸睛。

嘉義遠百店長徐聖彬號召同仁做公益，共捐出100盒弘前市蘋果給弱勢家庭，由嘉義市政府社會處長林家緯代表受贈。

遠百服家處二處副處長曾靖雅說，三倍券加促銷方案，讓今年整體業績提升約20％，消費大宗是運動用品、男裝、化妝品、精品等商品，百貨公司有加強防疫措施，也讓消費者能安心逛街。

(中時 )