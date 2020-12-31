國民黨團書記長林奕華。（趙婉淳攝）

健保費率確定調漲，明年起平均每位投保者每月健保費將增加63元。對此，國民黨團總召林為洲表示「無奈」，但尊重準備金不足必須調漲的決定；國民黨團書記長林奕華說，政府應先檢討制度上省錢的措施，而不是什麼都向人民要錢。

衛福部長陳時中今天宣布，明年度健保費率調漲為5.17％，補充保費費率連動調整至2.11％，平均每位投保者每月保費增加63元，7成以上每月增加70原以內。

對此，國民黨團總召林為洲表示，法律有規定，健保安全準備金不足就必須調漲，蔡政府宣稱經濟好，實際上是兩極化，股票看似不錯，但房地產漲價、薪資沒漲下，增加受薪階級的負擔，只能說無奈，也沒辦法。他期盼接下來的勞保費率，政府盡量多承擔一點，不要讓受薪階級兩面受苦。

國民黨團書記長林奕華說，聽到很多基層反映健保制度有很多有待檢討的地方，包含採購、開藥浮濫等問題，政府應先檢討制度上省錢的措施，而不是什麼都跟人民要錢。

(中時 )