新北市板橋警分局執行「封閉式路檢」勤務，展現警方取締酒駕及防制交通事故的執法決心。（板橋警分局提供）

新北市板橋警分局執行「封閉式路檢」勤務，展現警方取締酒駕及防制交通事故的執法決心。（板橋警分局提供）

近期以來連日陰雨，新北市板橋區與土城交界處，有民眾反映改裝車排氣管噪音擾人，為防制民眾持僥倖心態酒後駕車而肇事；警方啟動「區域聯防」機制，特別規畫於兩轄交界主要道路四川路二段橋頭第十河川局前、橋梁（浮洲橋下往土城）下迴轉道，共同執行「封閉式路檢」勤務，展現警方取締酒駕及防制交通事故的執法決心，以維護行車安全及降低交通事故的發生。

為防制酒駕及危險駕駛，防止民眾酒駕肇事，確保用路人行車安全及提升生活品質，新北市警察局板橋分局與土城分局聯袂執行取締酒後駕車勤務，於12月24日晚間22至02時在交界處採封閉式路檢方式攔查違規及不法車輛，勤務雙方各派出8名警力共16人執行，針對可疑汽、機車加強盤查。

板橋警分局表示，2020年1至12月止板橋區酒後駕車肇事共18件、取締酒後駕車共有450件，顯見仍有民眾不知警惕持僥倖心態酒後開車；時值冬令進補、年終尾牙期間，民眾酒駕機會勢必增加，警方將因地制宜，研議規畫不同的取締時間、地點及方式，以優勢警力執行區域聯防封鎖式路檢，加強執法強度及密度，以期有效減少民眾酒後駕車行為。

(中時 )