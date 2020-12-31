英國返台班機出現變種病毒確診案例，台北市長柯文哲今上午10點30分宣布，北市府跨年晚會仍照常舉辦。台北市議員羅智強接受《中時新聞網》專訪表示，如果到時出現防疫破口，「百分之百跟你保證，一把關刀絕對會往柯文哲的脖子上砍」。

【政新鮮】變種病毒入侵跨年照辦 他轟柯文哲「關刀往脖子砍」

為何今年北市府還照常舉辦跨年活動，羅智強說道，柯文哲應該要去想想這個決策是否正確，現在問題在於，本土病例破功，甚至還產生變種病毒的威脅，導致百姓非常恐懼。羅坦言，台灣辛苦了一年，有個跨年活動，是能讓大家感到溫暖，這是好意、善意，甚至是美事，不過在這個時間點該「萬事莫如，防疫優先」，他認為，柯文哲理應要有決斷與魄力，但現在看來是拿防疫賭一個風險。

台北市宣布續辦跨年晚會，引發各界討論。（台北101提供）

羅強調「中央對於各地方的跨年，基本上是沒有一個一致性標準」，萬一因活動出現破口，在這種情況下，柯文哲本身是醫師出生，照理來說對疫情和醫療方面的知識，會比百姓多更多才對。對此羅智強質疑柯文哲，「在決策端上有很大問題」。

指揮中心發言人莊人祥說，只要做好防疫工作就能續辦，衛福部長陳時中也說，尊重地方防疫及應變計畫，中央跟地方沒有防疫甩鍋問題，羅則表示「民進黨說的話都會變來變去，說沒有甩鍋問題，就是準備甩鍋的起手式」，他呼籲柯：「不要相信指揮中心說的話，就拿英國班機來講，陳時中轉了多少個彎，說法變了多少次」，身為一個地方首長，自己心中要有一個秤。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳宏睿）

(中時新聞網)