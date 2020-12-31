寒流來襲 信義警方寒冬送暖 18:582020/12/31 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流來襲，信義警方寒冬送暖。（信義警分局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流強勢來襲，屏東縣欣沺無毒檸檬團隊，捐贈400件保暖衣，由信義警分局長呂育騰，與各派出所同仁，前往轄內高齡獨居老人家中，轉贈保暖衣，在寒冬之際注入暖流。 呂育騰感謝欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義，對偏鄉原住民的關心與愛心，並勉勵同仁身在公門好修行，在維護轄區治安之餘，也應協助轄區亟需救助苦難家庭，透過社會慈善救助網絡，適時給予紓困，以解燃眉之急，建構良善社會。 最強寒流來襲 仁愛警分局送暖 殺手級寒流報到 昨全台31人猝死 (中時 ) #寒冬 #信義 #寒流 #保暖 #團隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流續發威 北台灣今低溫6度 04:102020/12/31 生活新聞 霸王寒流發威 彰化縣一天8人「凍抹條」猝死 09:072020/12/31 社會 寒流來襲小心「沉默炸彈」 肚臍周邊有跳動感要注意 10:022020/12/31 健康 冷吱吱 烏來金山泡湯客多3成 04:102020/12/31 地方新聞 好市多驚見神外套！寒流實測超有感 價格曝光網包色 09:522020/12/31 生活 霸王寒流發威 彰化縣已累計13例天寒猝死 16:552020/12/31 生活 瑪麗嚷真空上陣納豆勸貼暖暖包 04:102020/12/31 娛樂新聞 暴冷23人猝死 多為高齡長者 04:102020/12/31 生活新聞 雪地登山危機四伏 與國外玩雪大不同 18:392020/12/31 旅遊 人安基金會 讓遊民阿清變農民 17:202020/12/31 寶島 陳零九年終送暖〈星星〉紀念3人物 04:102020/12/31 娛樂新聞 生活熱門新聞 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 殺手級寒流報到 昨全台31人猝死 - 生活 萊豬進口只給人吃 農委會公文認證：台灣豬不能吃 - 生活 讓英國班機回、武漢卻包機 陳時中4字回應 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。