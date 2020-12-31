寒流強勢來襲，屏東縣欣沺無毒檸檬團隊，捐贈400件保暖衣，由信義警分局長呂育騰，與各派出所同仁，前往轄內高齡獨居老人家中，轉贈保暖衣，在寒冬之際注入暖流。

呂育騰感謝欣沺無毒檸檬團隊董事長林松義，對偏鄉原住民的關心與愛心，並勉勵同仁身在公門好修行，在維護轄區治安之餘，也應協助轄區亟需救助苦難家庭，透過社會慈善救助網絡，適時給予紓困，以解燃眉之急，建構良善社會。

(中時 )