全台低溫急凍，跨年天氣冷颼颼，民眾歡度跨年時，也要注意用火用電安全。消防署表示，在寒冷的天氣跨年時，親朋好友互相取暖打氣，團圓享受熱騰騰的火鍋時，要注意烹煮火鍋時，瓦斯爐火附近不宜放置可燃物，且鍋具內水不要放太滿，避免溢出熄滅爐火，造成瓦斯外洩氣爆；人若要離開廚房，應確認爐火是否已關閉，以避免火災發生，並謹記「火在人在，人離火熄」之安全原則。

天氣寒冷民眾常使用電暖器、電毯等電熱設備，提醒民眾應留意居家用電及防火安全。由於電暖器之消耗電功率較大，應該使用獨立插座，絕對不要與其他電器設備共用延長線；使用電暖器時周邊絕對不要堆置易燃物品，更絕對不可以使用電暖器等電熱產品烘乾衣物。

消防署也提醒民眾，使用各種電氣設施，切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，及沒有商品安全標章的電器不買不用，以避免電器或電線因素造成之火災。

歡慶跨年也要顧好自己和家人安全，也可以自行檢視居家防火安全，才能保障自身及家人生命財產的安全。消防署再次邀請及歡迎民眾到該署消防防災館(https：／／www.tfdp.com.tw／cht／index.php)學習，長防災知識，保護自己及保護家人。

(中時 )