陸媒報導，中芯國際禁令鬆綁，傳出獲得美國成熟製程許可證。消息傳出後，中芯國際在A股和港股掛牌股價飆漲，累計兩個交易日漲幅分別為10%、20%左右，而晶圓代工二哥聯電和DRAM大廠華邦電受惠轉單撿到槍變成掉了槍，今（31日）盤中賣壓殺出暴跌近4%，之後跌幅稍收歛，但終場仍下跌超過2%。

集微網報導，中芯國際股價大漲，主要是拿到美國給予的成熟製程許可證，據了解，美方是分批發放許可，一次性發放4-5萬片產能所用的設備。業界人士透露，美國向中芯國際開放成熟製程只是時間問題，但在先進製程方面，大陸仍然面臨「卡脖子」局面。

聯電原先受惠於中芯國際遭受制裁的轉單利多發酵，8吋晶圓代工產能吃緊，代工價跟著調漲約10~15%，明年漲幅至少2成起跳，如今美國對中芯鬆綁成熟製程許可，市場擔憂之前利多淡化而衝擊聯電部分營運。

華邦電也同樣因中芯禁令，在競爭對手大陸記憶體廠兆易創新產能受影響下，提高NOR Flash市占，並帶動營收動能，今傳出中芯部分解禁，華邦電勢必承受壓力。

由於利空消息衝擊，聯電31日股價盤中重挫近4%，最低來到45.9元，尾盤跌幅收歛，終場下跌2.38%（或1.15元），收在47.15元；而華邦電也一度下殺近3%，來到28.75元，終場挫跌2.84%，收在29.05元。

(中時新聞網)