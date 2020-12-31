打破藝文雜誌長年來的小眾報導，創刊28年的《PAR表演藝術雜誌》（以下簡稱PAR）是國內重要的表演藝術雜誌，近期第三度改版，2021年起以新面貌面對讀者。客座總編輯江家華表示，長年來PAR的報導，多是兩廳院場館的節目報導介紹，少了和大眾溝通的連結，新版將發展有趣專題，找到和廣大讀者的連結點。發刊時間從月刊改為雙月刊，兩個月一期，發展和當下社會有關的議題。

江家華表示，在數位時代，民眾取得資訊相對來得快速又方便，紙本應該提供讀者更有趣、更深度的內容，「像是偶戲表演，過去有不少報導，但大都是談論節目內容，新一期有篇報導介紹偶戲，是談論偶戲師，從職人角度出發，原來製偶師，也要有身體訓練，才能製作出栩栩如生的偶，這是過去較少探討的面向。」

關於表演藝術界的跨界製作，江家華表示，跨界在現代，已不單單只是不同領域的合作，若能挖出創作者合作背後，更為深度的人物故事和連結，會更有意思。江家華舉例，如編舞家布拉瑞揚和金曲獎歌手阿爆，兩人是表兄妹，「但他們兩個人以前不太熟，是布拉瑞揚回到台東部落創作，才又開始有了交集，我們從他們的生活故事談起，就不單單是談論音樂和舞蹈之間的跨界合作。」

值得一提的是，每期還會邀請漫畫家，欣賞一場表演，透過漫畫手法，呈現看表演後的感想，江家華表示，這同樣是一種跨界的轉譯。

改版後第一期以「測量你與劇場之間的距離」為企劃主題，封面設計成一張入場券，單元規劃以劇場演出的上半場、下半場和安可作區隔，就像走進一座紙本的表演廳。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，未來PAR會有紙本和網站兩種平台，紙本雜誌將會朝發展深度專題，並探討公共議題，不再只是單單服務於場館節目的刊物。

(中時 )