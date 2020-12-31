英國變種病毒攻入台灣，指揮中心昨急宣布元旦起鎖國一個月，導致各縣巿跨年活動因防疫升級大亂，昨傍晚起陸續宣布跨年活動取消民眾進場，改為現場直播。前總統陳水扁表示，台灣史上第一場大型跨年晚會，是在他當台北市長時舉辦，同時他也回憶起台北101在2004年開幕時，加入演火秀跨年倒數的盛況。

陳水扁今在臉書上表示，1996年12月31日，台灣史上第一場大型跨年晚會，是阿扁市長封街所舉辦，他還回憶起，在1994年12月25日，當時他就任市長才6天，就在市政府大廳辦了小型跨年晚會。根據民視新聞報導，1996年12月31日晚間，陳水扁也在現場與市民一同倒數，迎接新年。

陳水扁指出，2004年12月31日阿扁BOT興建的「台北101」正式開幕並加入華麗煙火秀(註：陳水扁於1994年至1998年期擔任台北市長)，並讓跨年煙火倒數計時，在相互祝福聲中，與全世界同步一起迎接新一年的到來。同時，陳水扁也在文末祝賀大家，「2021年新年快樂」。

網友們也留言回應，「阿扁市長跨年晚會帶動風潮使得國家社會蓬勃活潑有動力，也是創新創舉」、「總統早安，身體健康」、「親愛的總統早安！因為有您的BOT興建101大樓，讓世界看見台灣，至今仍能與世界同步煙火迎新年！謝謝總統」。

(中時新聞網)