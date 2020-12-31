元大金旗下元大銀行31日宣布，已獲准進行開放銀行的第二階段業務，元大銀行將攜手集保合作，使消費者在完成銀行端身分認證及確認授權範圍後，透過Open API技術，可以直接在集保開發的「集保e存摺」APP，查詢元大銀行的台外幣存款餘額及交易明細等完整帳務資訊，有效整合客戶資訊應用場域，在主管機關核准進行開放銀行第二階段業務，與集保公司合作之後，將於2021年雙方系統測試完成後上線推出，並以此作為未來串聯開放銀行第三階段應用的利基。

據了解，集保在開放銀行第二階段所合作的銀行，除了元大，還包括中信、國泰、一銀、華銀等公、民營銀行。對於Open API第一階段的成果，元大銀指出，透過Open API第一階段公開資訊查詢，提供銀行匯利率及信用卡等產品資訊，功能上線至今已獲累計近80萬次查詢。

對於投入開放銀行，元大銀指出，重點在於提供客戶更多元化的金融服務與應用場景，將持續推動以「客戶」為中心的創新金融服務，並配合主管機關發布之「金融科技發展路徑圖」，加速推動開放銀行重要措施。

對於開放銀行的參與，元大銀動作積極，2019年3月加入財金公司「開放API研究暨應用發展委員會」，入列Open Banking第一階段首波完成平台上架的金融機構，接下來在主管機關核准開放銀行第二階段業務，元大銀亦為首波獲准銀行。對於未來發展開放銀行業務的方向，元大銀進而說明，擬透過跨產業領域的資訊整合與服務，創造更大的資料價值，並發展新型態商業模式，重新設計成更符合消費者多元需求的金融服務，使元大銀行的產品、服務、夥伴關係及銷售通路等各層面更具革新性及競爭力；對此元大銀也進而提示未來將聚焦在提升客戶服務便利性、落實普惠金融發展與發展金融生態圈等三項重點，包括：

(1) 提升客戶服務便利性：客戶除可透過暨有通路服務外，將增加資訊獲取管道，有效降低客戶親臨分行之不便。

(2) 落實普惠金融發展：增加與客戶的接觸點，擴大服務客群，以吸引潛在客戶成為元大銀行服務對象，增進客戶數基礎。

(3) 發展金融生態圈：藉由跨領域合作，促進不同產業間交流，共同打造開放金融場景。

(工商 )