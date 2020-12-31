電玩競技教練杜弘宇與王姓女友在住處輕生，但杜卻一人獨活，王女的父母向杜弘宇請求侵權行為損害賠償，台灣高等法院31日宣判，杜弘宇須賠王父154萬元，王母232萬1359元，較一審判決減少共88萬元。可上訴。

2015年8月17日晚下午，杜與女友先將零食交給朋友，計畫共赴黃泉，晚間9點多，杜看到女友已經死亡，驚慌失措2小時後才打電話給母親轉報救護人員到場。

全案刑事部分，士林地院判處杜弘宇徒刑2年8月，檢提上訴，台灣高等法院認為他失約被害人，原判決量刑太輕，2020年9月24日改判刑4年。

民事求償部分，士林地院民庭判杜弘宇應賠王父236萬餘元、王母238萬餘元。

不過，高院審理後認定王女確有尋短的意念及行為，杜弘宇則無謀為同死之意，但杜弘宇確有提供助力，幫助王女結束生命的行為，仍構成故意不法侵害王女的生命權，雙方應各負30％、70%的責任，因此判決減賠。

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