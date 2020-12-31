英國新冠肺炎變種病毒已經傳入台灣，許多縣市紛紛停下跨年晚會，彰化縣北斗鎮今天照常舉辦，採許人數管控，將入場民眾人數控制在2000人以下，並增加線上直播提供民眾在加觀賞，公所表示，到現場麼民眾必須配戴口罩，並且掃描QR Code實名制，也建議年長者與年幼者在家看直播。

因為防疫措施，六點開放民眾入場，入場者必須全程配戴口罩，並且實名制，以便未來後續追蹤，而原本的美食攤位也都取消，而民眾也可以在晚會官網、北斗鎮長李玄在、前鎮長楊麗香的個人臉書，觀看現場直播。

今年「2021古都北斗推展地方美食小吃暨歲末迎新」活動，在北斗奠安宮停車場辦理，主持人找來知名藝人小鐘、陳衣宸，知名台語唱將蔡小虎將與民眾一起倒數跨年，摸彩獎品總價值近60萬元，包括iPhone手機、4K液晶顯示器、氣炸鍋、Switch遊戲機、電動自行車、折疊式腳踏車等。

但晚間時間一到，由於天氣因素加上疫情，現場民眾寥寥無幾，開放入場1個小時後，現場人數僅約300人上下，而民眾抽獎也不用到現場，公所會將中獎名單，公布在公所以及官方臉書，開放民眾領取到元月６日，逾期不補。

(中時 )