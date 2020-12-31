跨年倒數，即將迎接2021年到來！全聯福利中心宣布，全台設有現煮咖啡OFF COFFEE的門市，將在2021/1/1早上9點起推出「1元熱美式」優惠（各店限量110杯，售完即恢復熱美式15元活動價格）；其他無販售OFF COFFEE的門市，也將推出伯朗罐裝咖啡原味1元優惠（原價19元），各店限量110瓶，售完為止。

除了推出1元咖啡優惠外，全聯表示，「PXGo!全聯線上購」也將於2021/1/1早上9點起推出「1元限量爆搶」快閃活動，包含1萬杯熱美式1元，還有7項食用品通通只要1元，每項商品皆限量100份，每位會員限購1份，數量有限，售完為止。全聯表示，詳細商品清單將於當天才會公布，讓消費者有驚喜感。

全聯並指出，「PXGo!全聯線上購」自2020/12/31 22：00起～2021/1/3 23：59，也將推出「陪你倒數跨年！」優惠活動，期間使用PX Pay支付，全館每滿1,100元送1,100福利點，最高10％回饋，要陪全台消費者一起倒數計時，迎接2021年到來！

(工商 )