金屬機殼廠可成（2474）公告，大陸泰州廠處分利益高達185.56億元，以可成目前股本77.7億元計算，估對可成每股獲利貢獻度將達23.88元，可成將在第四季財報一次認列，由於業外大補，可成2020年獲利保3個股本無虞。

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