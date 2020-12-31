可成處份泰州廠 每股挹注23.88元 19:192020/12/31 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）公告，大陸泰州廠處分利益高達185.56億元，以可成目前股本77.7億元計算，估對可成每股獲利貢獻度將達23.88元，可成將在第四季財報一次認列，由於業外大補，可成2020年獲利保3個股本無虞。 富旺早盤股價漲逾7% 訂單湧 大毅稼動率明年初達90％ (工商 ) #可成 #泰州廠 #處份 #金屬機殼廠 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年底庫存盤點 塑化報價高檔整理 18:592020/12/31 財經 拓凱 明年業績成長上看15％ 04:102020/12/31 證券．權證 美輪胎雙反調查初判出爐 南港、泰豐提因應對策 18:092020/12/31 財經 焚化爐飛灰 桃明年資源化再利用 04:102020/12/31 地方新聞 轉機＋漲價 榮創亮燈、億光大漲逾9％ 10:192020/12/31 財經 權證星光大道－永豐金證券 欣興 ABF需求暢旺 04:102020/12/31 證券．權證 光盤行動新食尚 陸節糧推小份菜 04:102020/12/31 焦點新聞 台塑化急行軍 Q4狂賺逾百億 04:102020/12/31 財經要聞 2021元旦新制上路 口罩降價、勞健保調漲等攸關荷包 08:002020/12/31 生活 匯頂喊漲30％ 敦泰漲聲響 04:102020/12/31 證券．權證 連假景點啟動人流管制 瑞芳警分局加強交通疏導 17:462020/12/31 生活 財經熱門新聞 2020最後一天 壽險女王告別18年公司 - 財經 - 工商 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 哇！ 2020年最失敗手機 網媒爆4大廠牌上榜了 - 要聞 經濟牌太猛？ 拜登想更強硬對付陸 美媒5字打臉 - 要聞 衰爆！ 大陸金主沒了 澳葡萄酒第2大買家也快被日搶走 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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