明年元旦起政府開放萊豬進口，行政院趕在今（31）日宣布，全國統一規定，各地方自治條例訂有乙型受體素不能檢出的規定不合法、不合理、也不可行，原訂者將函告無效、新訂者不予核定，並在今天下班前已送抵直轄市、縣市政府。

含萊克多巴胺美豬明年元旦起開放進口，但部分縣市訂有瘦肉精零檢出的自治條例，牴觸中央萊豬行政命令，行政院下午召開記者會，政務委員羅秉成表示，食安標準應全國一致，統一規範，才利於遵行。到昨天為止政院彙整了17個縣市的自治條例，就只有一個字「亂」，不管是品項、行為態樣各行其是、亂成一團。

羅秉成指出，地方自治條例有三亂，第一，規範標的不同，有些縣市僅禁豬，有些豬、牛併禁，有些肉品皆禁；第二，行為態樣不同，有些僅禁販售、有些兼禁使用，有的併禁製造、運輸、貯存；第三，法律效果不同，有些縣市只禁不罰，有些縣市既禁又罰。

羅秉成強調，各縣市政府無論是原訂或在9月17日後修正發布動物用藥殘留標準後新訂的地方自治條例中，訂有一律不得檢出乙型受體素，也就是所謂俗稱的零檢出，是「絕對禁止」，但中央法規9月17日公告的是在安全範圍內可檢出，地方自治條例明顯與中央牴觸。

羅秉成說，地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」規定，因違反憲法並牴觸中央法規，自2021年1月1日起，原訂者函告無效，新訂者不予核定。

原訂有自治條例訂定乙型受體素零檢出規定的包括台中市、台南市、基隆市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣等二直轄市和四縣市，將被函告無效。

新北市、高雄市、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣等二直轄市、三縣市則為新訂，政院將不予核定。

至於原訂有相關規定，又在9月17日後新訂自治條例，則有台北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台東縣等二直轄市和三縣市，原訂的將函告無效、新訂的不予核定。

此外，羅秉成說，今天早上屏東縣政府公文剛到，待下一波處理，另外還有台南市、宜蘭縣、南投縣、嘉義縣尚未將自治條例修正條文函報行政院或衛福部核定。

羅秉成強調，函告無效、不予核定不能執行，還沒報院的等於還沒發生效力，也不能執行；直轄市部分將由行政院函告，其他縣市則由衛福部函告，院跟部會同步處理，今天就會寄達。

至於函告無效與不予核定的理由，羅秉成說，因不合法、不合理、不可行。他指出，審查的基準原則是基於法律統一性，下位法不得牴觸上位法、地方法不得牴觸中央法；以及全國的一致性，國內食安標準應一致、對外經貿政策應一致。

在憲法層面，國際貿易政策、公共衛生事項是由中央立法並執行；從法律層面，食品安全衛生管理法規定，國內外肉品跟產製品除依中央主管機關根據國人膳食習慣，為風險評估所訂定安全容許標準者外，不得檢出乙型受體素，也就是說，在中央主管機關訂出安全容許標準後，得檢出乙型受體素。

另外，衛福部依照食安法，在9月17日公告動物用藥殘留標準，位階即為法規命令，高於地方自治條例。依照地制法規定，自治條例與憲法、法律、或基於法律授權的法規或上級自治團體自治條例牴觸者無效。

不合理方面，羅秉成說，有些縣市政府，連已經通過進口八年的萊牛也禁止，地方自治權無限上綱，對人民的生活、安定產生不必要擾動；不可行方面，羅秉成以運輸為例，若甲地要運肉品到丙地，途經過乙地，但乙地禁止運輸、貯存、包裝含萊劑肉品， 因此只要行經乙地就要被處罰，還要設一些攔截點，攔截豬牛肉運輸，這不可行。

(工商 )