新的一年絕對是發展桃花的大好時機！華人星占權威李靜唯老師就以「吠陀占星術」公開十二星座在未來一年的戀愛寶典，想脫單必看！（「吠陀占星術」在印度擁有2千多年歷史，在日期方面與西洋星座略有出入，大約8成人會落在自己西洋星座的前一個星座）

▍感情運第一名：天秤座(10/15~10/14)

單身：2021上半年土木合相於天秤座的四宮田宅宮，很強的「火星」又進入夫妻宮，單身的人今年有很大成家的機會，容易碰到旺自己財運的另一半，甚至可能會一同置產，所以天秤座不要再猶豫不決了，一定要立刻付諸行動，對心愛的人告白！

非單身：已婚的人在相處模式上會有些許改變，但是因為另一半非常旺你，甚至有買賣田宅的機會，縱然對方稍微強勢一些，但整體來說2021年「火星」進入「命夫線」，對天秤座來說是非常有爆發力的一年，千萬不要錯失自己的財神爺！

▍感情運第二名：牡羊座(4/15~5/14)

單身：2021年初就有很強的「火星」進入牡羊座，對想脫單的人來說是一個千載難逢的好機會，「火星」的衝勁及熱情會帶給你很強的行動力，再透過「木星」在朋友宮加持，更是如魚得水，記得要多參加社交活動或與社群媒體互動，有很大機會邂逅令你心動的對象！

非單身：凶星「計都」「羅喉」來勢洶洶進子女宮，已婚的人容易面臨桃花的誘惑，一定要謹守自己的防線，不然下半年婚姻會有很大的考驗！桃花的熱情來得快去得快，夫妻之間的口舌爭執也會比較多，彼此要多包容忍讓才能避免感情破裂！

▍感情運第三名：水瓶座(2/15~3/14)

單身：水瓶座在2021總算苦盡甘來，原本一直尋尋覓覓的你，因為下半年「木星」開始進入水瓶座，戀愛宮又有「金星」的加持，你會明顯感受到人緣桃花變強，尤其是透過網路、社群媒體或工作關係遇見心動的對象，只要大膽追求，年底前就機會脫單。

非單身：原本上半年婚姻生活乏善可陳的水瓶座，內心一直有很深的孤寂感，甚至想離群索居！可下半年夫妻宮受到「木星」及「金星」好相位的影響，親密關係會急速加溫，建議彼此多溝通或出外旅遊，重新培養戀愛時甜蜜的感覺。

▍金牛座(5/15~6/14)

單身：2020年尾，凶星「羅喉」與「計都」正式進入「命夫線」，對金牛座來說無非是一場情感苦悶的打擊，已經失戀的人內心仍然非常苦悶，幸好2021年上半年「木星」進入「命遷線」，建議金牛座朋友多出外旅遊，也許會在旅途中碰到比較好的桃花，記得要盡量展現個人魅力，千萬不要關在家裡自怨自艾！

非單身：已婚的人下半年容易為了家庭瑣事而爭吵，幸好有很強的「火星」坐夫妻宮，只要把夫妻拌嘴當做一種生活情趣，多放大對方的優點，還是可以找回當初的熱情！

▍雙子座(6/15~7/14)

單身：2021年「木土合相」讓雙子座的戀情有機會開花結果，又有「水星」坐夫妻宮，可以在上半年跟心儀的人勇敢告白，或是有機會跟念念不忘的舊情人復合呦！

非單身：已婚的人感情容易面臨一些小考驗，如果有小孩，孩子將會是彼此感情最佳的潤滑劑！當然婚姻也可能面臨超級大桃花的誘惑，建議與另一半多溝通交流，否則感情容易陷入低潮或分分合合的局面。

▍巨蟹座(7/15~8/14)

單身：2021年「木土合相」於夫妻宮，戀愛運勢極佳，容易同時出現許多對象追求，但是受到凶星「羅喉」的影響，仍然可能有爛桃花的誘惑，需要非常冷靜的判斷誰才是最適合你的人？！

非單身：受到「土星」的壓抑與影響，已婚的人容易被婚外桃花誘惑，讓彼此長久以來累積的不滿與矛盾膨脹到最高，家庭可能面臨破裂的危機，雙方如何建立「互信」與「互諒」是巨蟹座2021年最大的課題。

▍獅子座(8/15~9/14)

單身：2021年上半年「木土合相」於魔羯座，有機會透過工作關系擦出戀愛火花！「木星」在2021年6月底雖然開始逆行，但是10月中又很快恢復順行，戀愛運會漸入佳境，要好好把握。

非單身：已婚的人也因為受到「木星」逆行轉順行的影響下，原本平淡無奇的感情會因為出現新桃花而再起波瀾，幸好有「木星」坐守夫妻宮而有驚無險，如何控制好自己情感上過多的慾望，是獅子座2021年的最大課題。

▍處女座(9/15~10/14)

單身：2021年「土星」與「計都」聯手引動戀愛宮，雖然可能遇到心儀的對象，但卻苦於沒機會表達或太過矜持而不斷錯過。上半年感情可能會陷入膠著，這樣的情況會隨著下半年「木星」開始遠離「土星」而更為明顯。

非單身：已婚的人感情非常平淡，或是感到若有似無，受到「計都」凶星的影響，夫妻之間口舌是非特別多，建議多給彼此一些獨處的空間！另外「土星」「水星」落在子女宮，很難避免桃花誘惑，一旦把持不住甚至會有三角或四角關係糾纏，如何讓夫妻之間坦承溝通，而不是漸行漸遠，應該是處女座2021年必須要靜下心來反思的課題！

▍天蠍座(11/15~12/14)

單身：2021年凶星「計都」與「羅喉」進入了天蠍座的「命夫線」，同時「土星」落到三宮兄弟宮，對單身的你無疑是雪上加霜，忙碌的工作壓力讓你無暇拓展社交圈，「土星」伴隨而來的苦悶及挫折感會讓月下老人遲遲無法梢來好消息。尤其要特別注意自己的情緒控管，記得讓自己開心一點，才會替你帶來好運呦！

非單身：已婚的情感世界較不穩定，夫妻之間容易為了一些雞毛蒜皮的事吵不停，小心感情會越吵越淡薄，彼此也會因此漸行漸遠，另一半甚至會不小心被外面的野花纏上囉！所以先梳理好自己的情緒與另一半和平相處才是最重要滴！

▍射手座(12/15~1/14)

單身：2021年受到「木星」影響，射手座的人桃花運雖然一直很強，但要讓自己在感情上穩定下來並不容易，重心應該會放在事業財運上，今年愛情不是重點，桃花只是甜點，不過當下半年「木星」逐漸遠離「土星」之後，建議射手座多出外旅遊，可能會有不錯的豔遇呦！

非單身：已婚的你2021年初會感受到非常沉重的生活壓力，讓你有點喘不過氣來，不妨在下半年放鬆一下，跟親密愛人安排一個輕旅行，不但可以舒緩上半年的壓力，還可以讓彼此感情增溫。

▍摩羯座(1/15~2/14)

單身：2021對摩羯座是很不利感情的一年，你需要試著讓自己多點自信，因為上半年受到「木土合相」的影響，再加上「計都」凶星來勢洶洶，即便有新戀情也要小心呵護這份脆弱的愛苗，免得感情來得快去得快，下半年就無疾而終。

非單身：已婚的人一定要特別注意婚姻的經營，因為子女宮「計都」「羅喉」對沖，很容易因為子女問題讓家宅不寧，甚至可能會面臨爛桃花的誘惑，如何做好自身的情緒控管是摩羯座2021年最重要的功課！

▍雙魚座(3/15~4/14)

單身：2021年「土木合相」於十一宮朋友宮，是多參與社團活動拓展戀情的好時機，又有吉星「水星」在事業宮形成好相位，人緣桃花特別旺，甚至會有異性主動示好，建議你要把持好自己，可不要意亂神迷，亂了方寸！

非單身：已婚的人會因為人際關係非常活躍，桃花的誘惑也相對變多，也許你會遇到讓你相見恨晚的對象，但是建議你還是要理智一些，因為感情剪不斷理還亂，千萬不要陷入錯綜複雜的感情漩渦。

文章來源：華人星占權威李靜唯老師

(中時新聞網)