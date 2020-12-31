為加強保障民眾食品安全，台北市政府於105年12月13日修正台北市食品安全自治條例，增訂第9條之1，明定北市販售的豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素，即俗稱之瘦肉精，北市議會也通過懲罰條例，但該條文卻遭行政院宣告無效及不予核定，北市府表示，若議會若聲請釋憲將支持尊重。

據了解，北市府修改食安條例後，北市議會也於109年11月4日三讀審議通過北市食品安全自治條例修正案，增訂第17條之1，明定豬肉及其產製品檢驗出乙型受體素者，將處新臺幣6萬元以上10萬元以下罰鍰，惟該二條文分別遭行政院宣告無效及不予核定。

法務局指出，依司法院大法官解釋第527號解釋，台北市如對函告無效的內容持不同意見時，因受函告無效者為自治條例，立法機關台北市議會得聲請釋憲。

台北市政府表示，因台北市食品安全自治條例第17條之1為第9條之1之配套罰則，爰就行政院函告第9條之1無效，倘經台北市議會決議向司法院聲請解釋，台北市政府將予以尊重。

(中時 )