台灣民意基金會29日公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束。對此，前立委林濁水分析，蔡總統和蘇揆聲望一路下跌，美豬議題的殺傷力固然大，但在此之前政府聲望已下跌了半年，因此他認為關鍵在兩岸問題，並要蔡政府別在打迷糊仗。

林濁水今(31日)在臉書上表示，民眾對經濟愈來愈滿意，但是總統和閣揆兩人的聲望卻一路走跌，已經瀕臨破50%的邊緣。至於2人聲望下跌，是不是因為美豬問題衝擊？林濁水則認為，「美豬殺傷力雖大，但豬風暴前閣揆聲望已跌半年了」。

林濁水指出，關鍵應該在兩岸問題，「與美建交、護照、華航…一樣様都怪怪的，台妹還原成維持現狀派了嗎？沒有人講得清楚」。林濁水也說，面對強敵，的確暴衝倒退都不是辦法，但是總要找到一個穩健的途徑吧？靠把大家搞得模模糊糊為得計？很明顯不是辦法。

網友們也留言回應，人民已經忍很久了，「川普的惠台助台政策可讓台灣大大發揮受用，效果被打折， 美豬只是爆發點，台灣的幸運被耽誤折損」、「她本來就說維持現狀派」、「假台獨的人把權，幹掉有理念的真台獨，真不爽」。

民眾對經濟愈來愈滿意；但是總統和閣揆兩人的聲望卻一路走跌，已經瀕臨破50%的邊緣。是因為美豬？美豬殺傷力雖大,但豬風暴前閣揆聲望已跌半年了。所以關鍵就在兩岸了。與美建交,護照,華航…一樣様都怪怪的,辣台妹還原成維持現狀派了嗎？沒有人講得清楚。面對強敵,的確暴衝倒退都不是辦法？但是總要找到一個穩健的途徑吧，靠把大家搞得模模糊糊為得計?很明顯，不是辦法。 由林濁水發佈於 2020年12月31日 星期四

(中時新聞網)