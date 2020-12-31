交通部高公局預估，國5南向有車多壅塞情形，尤其南港系統至頭城路段恐持續塞車至深夜24時。（圖擷自高公局官網）

今天是2020年最後一天，下班後即是元旦3天連假的開始，民眾急著返鄉或出遊跨年，車潮已逐漸湧現。交通部高公局預估，國5南向有車多壅塞情形，尤其南港系統至頭城路段恐持續塞車至深夜24時，截至晚間6時，環東-南港南向路段時速僅10公里，塞車狀況驚人。

高公局表示，西部國道於下午4時後車流逐漸增加，1968國道即時路況資訊顯示，截至晚間6時，國道路段已出現紫爆，國3環東-南港南向路段，時速僅10公里；國5石碇-坪林交控南向路段時速也不到40公里；國1高公局-五股北向路段時速17公里；國1東湖-內湖南向路段時速18公里。國5南下石碇-坪林交控路段略車多，時速56公里；內湖-圓山南向路段時速37公里。

高公局透過大數據分析，元旦連假前1日(12月31日)上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時；再自連假首日(1/1)4時起出現車多至16時始紓解。高公局為避免國5交通壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，以鼓勵公共運輸。

民眾除了自行開車，搭高鐵和國道客運也在下午出現人潮。台灣高鐵表示，下午4點起南下搭車人潮明顯增多，預計持續到晚間8點。台鐵則表示，晚間到明天中午是節前搭車人潮集中時間，台北往花蓮台東目前在明天下午5時前的車票都賣光，將視情況加開班車。南迴線列車仍有零星座位，呼籲前往台東旅客，可以逆時針來走。國道客運部分，台北轉運站中午之後南下班車就出現搭車人潮，許多民眾為了避免壅塞，專程請假半天，提早南下。各客運業者將視輸運狀況，加開加班車紓解人潮

(中時新聞網)