幾乎每個女生都會在意體態，多一公斤都受不了，日本一名女網紅Nooa在社群平台分享瘦身心路歷程，並放上自己瘦身前後對比照，半年甩掉18公斤讓不少網友紛紛求教；另外她也說起減肥動機，居然是被媽媽說體型像懷孕，下定決心大變身，勵志過程一年內就吸引30萬粉絲。

日本女網紅Nooa從今（2020）年2月開始在IG分享瘦身心得，過去她曾表示自己在求學時期被欺負排擠，大學時期開始自暴自棄、暴飲暴食，體重節節飆升至63公斤；沒想到她的媽媽某一天揶揄她，「妳是懷孕嗎？」，當下她突然像是被點醒，又加上想要被男友稱讚可愛，突然決定要減肥瘦身。

她曾說減肥動機，是被媽媽說體型像懷孕，才下定決心大變身。(圖/ 摘自日本網紅nooa IG)

Nooa瘦得健康，也讓不少網友看了感到勵志。(圖/ 摘自日本網紅nooa IG)

她開始透過幾項健康減肥要點，像是減少食量，再開始注意到飲食順序的重要，再進而調整生活作息，定時定量的飲食，晚上7點過後也不再進食，身體立刻有顯著成效；接著原本討厭運動的她，也接觸一些簡單的有氧運動，或是到公園爬樓梯，還有運動後按摩，加速新陳代謝，瘦身效果也更明顯。

沒想到才半年時間，Nooa從63公斤瘦到45公斤，她曬出各種對比照，原本五官就漂亮的她，瘦下來後整個人美了一個層次，當時的男友也變成她現在的先生；而她外在的改變和有毅力的勵志過程，變成不少網友崇拜的目標，短短時間有30萬粉絲追蹤，希望能效法她，瘦得健康。

(中時新聞網)