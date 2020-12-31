有關行政院宣布，縣市政府訂有萊克多巴胺零檢出自治條例者，屬違憲無效。花蓮縣府秘書長張逸華表示非常遺憾，他說，反萊豬，是絕大多數台灣人的民意，中央違背民意，也不尊重地方議會機關，因此縣府收到中央回函後，將立即向大法官聲請釋憲，以保障地方自治的精神及縣民健康。

因應中央將於明年1月開放美國牛肉和豬肉進口，花蓮縣府修訂食安自治條例第9條，條文原本僅限制核災地區食品等產品在縣內販售，修正後加入新增「含有乙型受體素的牛肉、豬肉等所有肉類及相關產製品」、「其他經本府公告之食品」，即將開放進口的美豬、美牛如果含有萊克多巴胺將禁止在縣境販售，並增訂1萬至10萬元罰鍰。

行政院今宣布萊豬政策，地方食安自治條例有「乙型受體素一律不得檢出」規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起無效。對此張逸華強調，根據相關民調，反萊豬是絕大多數台灣人的民意，不希望萊豬進口，花蓮縣府傾聽民意，對於食安條例的修訂，要求零檢出，並經縣議會全力支持通過，因此就立法的程序而言，希望中央能夠遵照地方自治的精神。對於中央不尊重民意，也不尊重地方立法機關，他再次表達遺憾。

張逸華強調，花蓮縣政府收到中央正式回函後，會依相關的規定，立即提出釋憲，以保障地方自治的精神及縣民健康，而且在相關法令疑義未釐清前，縣府對查緝萊豬絕對滴水不漏，照常查緝，若有檢出就全面公告，以道德力量與民意力量反制，維護民眾健康。

(中時 )