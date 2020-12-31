頂著JHBL MVP光環進入HBL，雖然陽明高中高一好手張聿嵐希望大家別再叫她MVP，因為來到這階段就是另一個新的開始，不過她仍是本季HBL焦點之一。

今天陽明高中出戰永仁高中，第4節雖然曾把落後差距縮小，不過被永仁一波連續得分的攻勢再度拉開差距，最終陽明61比72飲恨，教練李台英透露張聿嵐還因此落淚。

李台英補充，球隊今年夏天到HBL賽季開始前的一些賽事，遇到永仁曾經贏過，就算輸差距也不大，所以今天再度過招球員都有強烈求勝欲望，而張聿嵐自我要求又高、給自己很大責任，因此這場比賽還哭了，張聿嵐解釋，就是因為之前都差一點，所以在HBL正式舞台真的很想拿下這支勁敵，「後面看到分數被拉開，才心裡急到哭了。」

可以預料各隊面對陽明一定會對張聿嵐嚴加看管，張聿嵐認為這樣是壓力也是促使她想要變得更好的動力，「這些注目會讓我自我要求更高，之前姥姥盃我有點遇到撞牆期，前陣子才調回來。」

熱愛籃球的張聿嵐，日常生活離不開籃球，甚至平常晚上6點練球結束後，她還會多自主訓練兩個半小時，而今天比賽她也秀了拉竿大車輪，她笑說平常在學校就有練，期許未來在聯賽能夠打得更果決、減少不必要的失誤。

張聿嵐今天為陽明貢獻14分、7籃板、5助攻、3抄截，但也發生5次失誤，永仁則以邱群琋24分最高，王禹雯12分、13籃板「雙十」演出。

永仁邱群琋今天攻下24分，助隊擊敗陽明，預賽拿下2連勝。（大會提供）

(中時 )