櫃買中心31日表示，華義股票（3086）、撼訊股票（6150）自110年1月4日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；杭特股票（3297）、華鎂鑫股票（8087）自110年1月4日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

華義股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自110年1月4日起10個營業日（到110年1月15日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

撼訊股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續5個營業日經公布注意交易資訊，自110年1月4日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

杭特股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自110年1月4日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

華鎂鑫股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經公布注意交易資訊，自110年1月4日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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