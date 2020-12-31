跨年倒數計時！今年因應防疫升級，加上超強寒流來襲，四大超商位於北市跨年活動周邊的門市，今年備戰重點除了熱食、飲料、零食等外，更大幅提高防疫商品及保暖物品的備貨，包含口罩、暖暖包、雨衣等，從增加二至三倍、甚至百倍都有，門市人力、物力總動員，並祭出多項跨年優惠活動吸客，趁機搶賺一波「跨年財」。

7-ELEVEN表示，由於跨年夜冷氣團來襲，加上呼應中央流行疫情指揮中心日前公布跨年集會活動防疫相關規範，跨年活動周邊門市除了提高防疫相關配套機制，並強化暖暖包、防疫用品、水、常溫飲料等商品備貨量，較平日增加二至三倍。

同時，因應民眾跨年採買需求，7-ELEVEN表示，門市12月31日起限時四天推出「HAPPY NEW YEAR 2021買2送1起」優惠活動，包括CITY系列指定飲品、零食、糖果、常溫飲料、冰品、啤酒等，合計超過上百項指定商品下殺優惠；即日起至2021年1月2日OPEN POINT「行動隨時取」也有指定飲品買20杯送21杯等。

全家表示，位於跨年一級戰區的台北市信義區全家店舖，今年備貨量跟人力將增加五至十倍，其中瓶裝水備貨比平常多15倍，口罩更將比平常多出百倍的貨量，同時，針對想宅在家的消費者，全家也推出多款跨年專屬優惠商品，包括餅乾、零食、飲品、鮮食等近60款商品優惠，12月31日起至2021年1月3日全家會員APP隨買跨店取，也有指定飲品限時第二杯11元優惠搶客。

萊爾富表示，今年跨年活動周邊門市暖暖包備貨量增加五倍、雨衣增加三倍，咖啡、麵包、飯糰等備貨量也增加二倍，且因應瞬間湧入的跨年人潮，12月31日更拆除位於信義商圈北市信彩店的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門，並增加人力、商品與機台，如收銀機、蒸包機、關東煮機、溫罐機、熱狗機等，縮短結帳時間與加快補貨速度。

OK超商表示，今年信義商圈周邊門市備貨量增加五倍，並將出動去年跨年備受好評的「OKmove」行動超商餐車，現場除了販售現煮咖啡、炸雞、蛋塔等熱食外，今年特別增設「防疫專區」，將於現場販售醫療用成人、兒童口罩，以及酒精、抗菌濕紙巾等防疫相關商品，預估業績可成長五倍。

(工商 )