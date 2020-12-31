全球數十億人今天準備迎接新年，並期盼藉慶祝活動揮別病毒肆虐的2020年，不過許多城市為抑制疫情祭出封城措施，並取消跨年狂歡。

從澳洲雪梨到義大利羅馬，全球各地施放煙火與現場表演等迎接新年活動，如果沒有喊停，大都只能觀賞網路直播或打開電視看轉播。

澳洲最大城市雪梨，煙火仍將以令人目眩神迷景象，照亮燈火通明海港，但很少人會親自到場觀賞，由於爆發新一波約150人群聚感染，當局嚴格限制往返雪梨的交通，並取消准許民眾聚集狂歡計畫。

無獨有偶，羅馬將網路直播在馬克西穆斯競技場（Circus Maximus）點燃跨年營火，還有長達兩小時藝人表演及點亮城市地標為特色的活動。

而從法國到拉脫維亞以迄巴西，正部署軍警以確保夜間宵禁，或嚴禁大規模聚集的禁令得以落實。

至於慘遭疫情重創的倫敦，74歲的美國搖滾傳奇女歌手派蒂史密斯（Patti Smith）將在新年向染疫喪命的英國國家醫療保健服務（National Health Service, NHS）工作人員獻唱致敬，演唱實況將投射在比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）巨大螢幕，並在YouTube直播。

疫情控制得宜的紐西蘭，當地民眾無須對著電視或螢幕歡慶新年，多個城市將施放煙火，而且限制非常少。

雖然阿拉伯聯合大公國商業大城杜拜（Dubai）爆發一連串疫情，不過預料當地將有數千民眾觀賞煙火施放，以及世界最高摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）的雷射燈光秀。

(中央社)