大陸國家主席習近平31日晚7時透過中央廣播電視總台、互聯網，發表2021年新年賀詞，表示過去一年因疫情深刻領悟到全球人類是命運共同體，未來將繼續努力共同防疫，早日走出疫情陰霾，並表示2020年大陸全面建成小康社會，取得了偉大歷史性成就。

習近平說，過去一年是極其不平凡的一年，人類共同經歷了一場驚心動魄的挑戰，面對疫情，無數人用生命奉獻，從白衣天使到人民子弟兵、從研究人員到社區工作者，從老人到「90後、00後」青年一代，展現抗疫精神，向所有平凡的英雄致敬，並表示今年參與許多國際視訊會議，領悟到全體人類是命運共同體，盼世界各國攜手，早日走出疫情陰霾。

對於「十三五」成果，習近平稱是「圓滿收官」，全面建成小康社會取得偉大歷史性成就，歷經8年完成近1億農村貧困人口脫貧，832個貧困縣全部摘帽，千百年來中華民嚮往的小康夢想即將實現，解決困擾幾千年的貧困問，並表示大陸在世界主要經濟體中率先實現正增長，預計2020年國內生產總值邁上百萬億元（人民幣）新台階。在科學領域方面，「天問一號」、「嫦娥五號」、「奮鬥者」號等探測今年也實現重大突破。

習近平說，2021年是中國共產黨百年華誕，站在「兩個一百年」（中共政策目標，指中國共產黨成立100年，即2021年以及中華人民共和國成立100年，即2049年）歷史交會點，全面建設社會主義現代化國家新征程即將開啟。

(中時 )