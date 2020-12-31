行政院表示，今年度我國紓困振興規模，達到1.05兆元；現金紓困達518萬人、發放現金1,327億元；振興三倍券等五項相關振興措施，共已帶動1,155億元消費。國發會副主委高仙桂強調，明年在民間消費、出口和投資三股力道帶動下，台灣經濟成長率可以朝4％目標邁進。

行政院指出，主計總處預估，今年全年經濟成長率為2.54％，明年將可達3.83％，另外包括中經院、中研院等機構，均調高對我國今年經濟成長率的預測，相當看好台灣明年經濟表現。高仙桂說，儘管新冠肺炎疫情再起，但世界各國仍持續採取寬鬆貨幣、財政政策，加上過去一年的防疫經驗，新冠肺炎疫情對全球經濟影響應該不會太大。

行政院綜合業務處今（31）日在行政院會報告過去一年我國防疫、紓困、振興相關措施與成果。在紓困成果方面，因應疫情對經濟帶來嚴重衝擊，政府推出規模達1.26兆元的紓困振興方案，目前計已發放1,327億元現金、紓困518萬人，協助超過12萬家廠商免於倒閉、112萬名員工免於失業。

11月份失業率3.75％，是近八個月最低，且已連續六個月縮減。另貸款紓困已核貸2.9兆元，幫助138萬戶度過難關，並協助1,356萬個人及企業減輕利息、租金、稅金及水電費等負擔。

在提出紓困措施的同時，政府也大力推動「投資台灣三大方案」及境外資金匯回專法，成功吸引台商及外資回台投資，目前該方案總投資金額已突破1.1兆元，境外資金匯回專法上路一年多，申請匯回資金已達2,293億元。

政府也加速重大投資及公共建設，今年公共建設支出總計近5,176億元，比去年同期增加執行732億元，截至11月底經費達成率為近12年新高。

在振興成果方面，政府在疫情趨緩後發放振興三倍券，目前已逾2,332萬人領用、逾98％國人共同參與，帶動1,000億元消費，加上各部會陸續推出藝FUN券、農遊券、客庄券及動滋券等，分別帶動60億元、45億元、10億元、40億元消費。因此，相關五項措施共已帶動1,155億元消費。

目前出口及外銷訂單明顯回升，出口總值連續四個月破300億美元，外銷訂單連續九個月成長。今年前三季我國GDP成長率均位居亞洲四小龍之冠，也是已開發國家中唯一維持經濟正成長的國家。

今年11月景氣燈號分數則創九年半來新高，指標持續上升，反映國內經濟穩定成長；台股指數屢創30年新高，且外資持股占總市值比例達44％，也締造歷史高點。

(工商 )