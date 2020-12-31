「臺北最High新年城-2021跨年晚會」12日31日正式登場，截至晚間7點為止，管制區內入場人數約為4400人，相較往年有極大不同。該場由黃子佼、Lulu黃路梓茵擔綱晚會主持人，Hebe田馥甄身穿一襲飄逸紅色長裙，由三種紅色組成的富設計感洋裝，相當吸睛，她露出一邊手臂，兩手戴著黑色鉚釘長手套，率舞群連唱四首歌〈先知〉、〈不醉不會〉、〈你就不要想起我〉與〈無人知曉〉。

田馥甄開心表示：「台北的你們好嗎？剛剛我第一首歌唱〈先知〉，如果我真的是先知，想預知你們很平安、很幸福、很快樂。」她曝前一天彩排穿得很嚴實，在升降台升起開嗓唱歌的瞬間非常感動，「在2020年能拿著麥克風唱歌，現場工作人員也堅守崗位，真的非常感動。提早先說一聲，新年快樂」。

台北跨年人數創新低。（盧禕祺攝）

黃子佼主持跨年經驗豐富，面對霸王級寒流，他笑稱自己貼了8個暖暖包、衛生褲、行動式暖爐全上場，今年以冷靜、溫暖、順利為主，對於入場人數，他非常有感，「台上看人數只有往年1/10，我有粉絲4點多才來，都佔到第2排，以前要1個禮拜前就來」。聽到實際入場人數僅有4400，他相當驚訝，「那不是四十分之一，是百分之一，以前是幾十萬，跨年還到仁愛路」。

(中時 )