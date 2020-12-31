台北低溫下探6度，今（31日）跨年夜迎戰霸王級寒流，在溼冷天氣助攻下，百貨禦寒商機發燒，大衣、冬被、電暖器、保溼化妝品、烘被機、火鍋類等業績攀升，最高翻倍成長。

遠百信義A13冬季大衣、冬被、電暖器等禦寒商品熱賣，加上天氣轉冷造成不少人敏感性肌膚的不舒適感，也帶動保溼類化妝品詢問度增加，成為這波寒流來襲的熱賣商品。適逢遠百信義A13迎新生日慶，即日起至明年1月20百貨服飾/餐飲單筆滿3000送300，最高享12%優惠，接下來元旦3天連續假期買氣持續看好。

新光三越台北信義新天地的厚外套跟羽絨、寶寶用的牛奶衣發熱衣這2天買氣高，約占各櫃銷售的8成，預計今天下班時間，業績在天氣及晚上跨年活動加持下，上班族可望趁下班帶貨。

另，A11 National Geographic快閃櫃服飾機能性高且款式新潮，這2天都爆櫃，1F 有GUCCI × The North Face快閃店今開幕，羽絨衣幾乎秒殺；A9 1F加拿大高端機能服飾Canada Goose保暖度及時尚度高，受高端顧客喜愛，最新的Polar Bears International聯名款式，詢問相當高。

新光三越麗嬰房熱時尚保暖衣（牛奶/柔暖），兒童原價750~890元，成人原價990~1090元，2件55折。（新光三越提供）

新光三越也發現顧客因為天氣變冷，OUTDOOR品牌「保暖層內搭」銷售良好，約成長1成；電暖器銷量同步成長，像是dyson冷暖加清淨功能，讓顧客認為CP值比較高，預計今晚會有一波購買潮；近期北部多雨，氣候潮溼衣物較難乾，也帶動烘被機的銷售。

遠東SOGO台北店受惠此波寒流，保暖商品如羽絨被成長2成；電暖器、煤油爐及空氣清淨機最高成長5成；微風BreezeSuper相關火鍋類商品銷量大爆發，像是肉片、蔬菜，外帶鍋底這2天銷售大幅增加2~3倍，預料接下來3天連假，相關商品會持續熱賣。

新光三越雯麗煤油電暖器9900元，暖房效果好，煤油消耗較節省。（新光三越提供）

SOGO復興館TOYOTOMI智能偵測遙控行煤油暖爐，原價2萬9000元、特價2萬880元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館BBL PremiumJIS90/10快眠雙人車穿鵝絨冬被-方格，原價6萬7200元、特價8900元。（SOGO提供）

Breeze Super日本A5山形和牛後腿壽喜燒組，原價2940元、特價 2300元。（微風提供 ）

(中時 )